В Волгограде «Концессии» ошибочно начислили 760 тысяч за воду

Вместо долга у одной компании штраф будет у другой. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде антимонопольная служба уличила компанию «Концессии водоснабжения» в «случайном» понуждении бизнесмена оплатить несуществующую задолженность за воду. Пострадавшей оказалась фирма «Стройперлит», которая помимо долга в 761 тысячу рублей получила уведомление о прекращении водоснабжения. Волгоградское УФАС нашло в действиях ресурсоснабжающей компании нарушение антимонопольного законодательства.

Причиной появления довольно солидного долга стало требование «Концессий» оплаты за самовольное водопользование, так как на пожарных гидрантах в фирме не было пломб. Сохранность этих пломб должен обеспечивать сам потребитель.

- Но такая обязанность возникает лишь в том случае, если пожарные гидранты были опломбированы организацией, осуществляющей водоснабжение в установленном законом порядке, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном УФАС.

Однако «Концессии» гидранты не пломбировали, значит, и оснований для оплаты самовольного водопользования не было. Теперь РСО грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.