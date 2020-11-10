Отказали тормоза: в Волгограде жуткое ДТП с автоцистерной

На севере Волгограда в аварию попал грузовик с цистерной: большегруз на полной скорости влетел в столб и лишь чудом никого не снес на своем пути. Водитель говорит, отказали тормоза.

Случилось это днем 10 ноября в районе рынка Тракторозаводского района Волгограда.

- 47-летний водитель автомашины ГАЗ ехал по улице Ополченской в сторону улицы Шурухина, когда, по словам водителя, у машины отказали тормоза. Чтобы избежать крупного ДТП и пострадавших, мужчина повернул руль на разделительную зеленую полосу. Почти на полном ходу грузовик врезался в бетонный столб, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.

Благодаря умелым действиям водителя, удалось избежать жертв. А вот сам мужчина получил множественные травмы. Удар был таким сильным, что цистерна отлетела на газон, а кабина разбилась всмятку.

- Прибывшие на место аварии медики констатировали у водителя перелом грудной клетки, травму головы и множественные ушибы. Его на «скорой» увезли в больницу, - добавляют в ГУ МВД по региону.

По данному факту проводится проверка.