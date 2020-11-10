В Волгограде коронавирусных больных начали лечить оксидом азота

Фото администрации ВО.

В больницы №4 и №5 Волгограда поступило новое оборудование, с помощью которого теперь коронавирусных пациентом можно будет лечить еще одним способом – оксидом азота.

О том, что оксид азота помогает в лечении ковидных больных, впервые заговорили американские медики еще в апреле этого года. Впоследствии методика доказала свою эффективность.

- Эта методика применяется к пациентам с крайне тяжелой формой дыхательной недостаточности, которые уже подключены к ИВЛ. Газ оксида азота восстанавливает и поддерживает микроциркуляцию в пораженных участках легочной ткани, кроме того, он снижает легочную гипертензию. Также доказано, что такая терапия снижает вероятность тромбообразования, - поясняют в волгоградском облздраве.

Напомним, что в Волгограде для лечения коронавирусных пациентов уже применяются такие современные технологии, как переливание антиковидной плазмы и использование гелииево-кислородной смеси. Эти методы лечения уже приносят положительные результаты. Более тысячи волгоградцев вылечили с помощью новых методик.