Волгоградка на махинациях с золотом похитила 5,5 миллионов рублей

50-летняя волгоградка, работая в ломбарде, умудрилась похитить из кассы 3,5 миллиона рублей. Еще 2 миллиона она украла, когда работала продавцом в ювелирном магазине. Теперь ее ждет суд и колония. Об этой аферистке «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

- Волгоградка работала в ломбарде товароведом-оценщицей, имела доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению. По версии следствия, с ноября 2017 года по октябрь 2018 года она оформляла фиктивные залоговые билеты и вносила в программу ложные сведения о залоге ювелирных изделий от выдуманных людей. А потом просто забирала деньги из кассы и тратила на собственные нужды, - сообщают в прокуратуре.

Параллельно она работала консультантом в ювелирном магазине. Там она продала своей знакомой несколько десятков золотых украшений на сумму почти 2 миллиона рублей, при этом деньги в кассу не вносила, а забирала себе.

Когда махинации вскрылись, на волгоградку завели уголовное дело. Но женщина скрылась. Нашли ее только в мае этого года в Твери.

- Свою вину женщина признала лишь частично. Но, изучив собранные следователями СЧ СУ УМВД России по Волгограду доказательства, прокуратура утвердила ей обвинительное заключение. Грозит ей до 10 лет колонии. Ожидать суда она будет, находясь под домашним арестом, - уточняют в ведомстве.