Идем на рекорд: большие очаги ковида в Камышине, Палласовке и Котельниково

Заболевших все больше не только в городах, но и в селах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ковид никак не хочет сдавать позиции, проникая все дальше и глубже во все уголки региона. На 10 ноября 2020 новые заболевшие коронавирусом распределены по 21 районам Волгоградской области. Больше всего заразившихся в крупных городах. В Волгограде плюс 43 ковид положительных, в Волжском лишь чуть меньше – плюс 38. Совсем небольшой отрыв от привычных лидеров у Камышина с 28 инфицированными. Хотя впечатляют цифры и в замыкающих пятерку лидеров Котельниковском (+22) и Палласовском (+21) районах. При этом большая доля заболевших приходится на волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет, но тех, кто старше 50-ти еще больше – сразу 115. Детей же всего восемь.

Карта распределения заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Михайловке по данным оперштаба на сегодня списки ковидных пациентов пополнили 13 человек, в Среднеахтубинском районе – 12, в Котовском – 8. По шесть новых случаев в Ленинском и Городищенском.

Сразу в четырех районах региона по четыре заразившихся, в их числе Дубовский и Николаевский, Киквидзенский и Жирновский. Урюпинск и Чернышковский район зафиксировал по три новых пациента, в Новоаннинскоми таких двое.

И шесть районов пополнили статистику одним заболевшим. Это Иловлинский, Светлоярский и Суровикинский, а также Еланский, Даниловский и Руднянский. Всего же на область уже 227 инфицированных ковидом за сутки.