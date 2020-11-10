От коронавируса в Волгоградской области умерли 45-летняя женщина из Котово и пожилая волгоградка

В Волгоградской области от ковида по официальным данным умерли 233 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области официально подтвержденных смертей от коронавируса достигло 233. 10 ноября в регионе зафиксированы 2 летальных исхода. От осложнений, вызванных ковидом, скончались две женщины.

Вирус опасен не только для людей старше 65 лет. Погибают от него и молодые люди. 45-летняя жительница Котовского района обратилась в поликлинику спустя 2 дня после первых признаков болезни. Медики, проведя осмотр, приняли решение госпитализировать пациентку. Она оказалась в камышинской городской больнице №1. У женщины были хронические заболевания эндокринной системы.

При первых симптомах недомоганий пошла в медучреждение 72-летняя волгоградка. Врач назначил ей амбулаторное лечение. Но спустя 5 дней, когда улучшения не было, пенсионерка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы легла в 16-ю больницу.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациентки скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.