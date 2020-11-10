Подрядчик вывез из Ворошиловского лесничества Волгограда горы мусора

Специалистам всего предстоит ликвидировать 16 свалок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде подрядная организация начала вывоз мусора из Ворошиловского лесничества. Самосвалы отвезли на специальный полигон порядка 1600 кубометров крупногабаритного мусора. Однако территория лесничества убрана специалистами только на половину. Экскаваторы-погрузчики и тракторы продолжают собирать бетонные плиты, старую мебель и прочие крупные отходы. Пластик, стекло и пищевой мусор убирается вручную.

- Сейчас подрядчик собирает мусор в глубоком овраге лесной полосы Дзержинского района, входящего в Ворошиловское лесничество, - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Богдан Мороз. - Для того, чтобы ее полностью ликвидировать, понадобится немало времени, задействованы несколько «КАМАЗов» и специальные экскаваторы-погрузчики.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, скопление большого количества мусора на территории Ворошиловского лесничества образовалось по вине коммерческих организаций и жителей, проживающих в частном секторе, которые складируют отходы в непредназначенном для этого месте. Специалисты обнаружили 16 несанкционированных свалок с общим объемом более 2200 кубических метров. Полностью подрядная организация их ликвидирует до конца года.

Отметим, за выброс мусора в неположенных для этого места законом предусмотрен штраф: для физических лиц он составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.