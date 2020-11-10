В Волгоградской области преподаватель вуза поплатилась за взятку

Студенты должны надеяться на свои знания, а преподаватели не искушаться перед дополнительным незаконным заработком Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Волгоградской области суд наказал бывшую сотрудницу вуза за получение взятки. Заместитель декана одного из факультетов Волжского политехнического института – филиала ВолГТУ – пообещала двум студентам хорошие оценки за зачеты и экзамены. Учащимся не потребовалось делать задания по дисциплинам. Но вместо этого преподаватель попросила денег в благодарность за красивые зачетки. В ноябре 2019 года и в феврале 2020-го сотрудница вуза получила в общей сумме 49 тысяч рублей. Однако факт нарушения закона утаить не удалось.

Волжский городской суд признал экс-заместителя декана факультета виновной. Как рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, взяточница наказана штрафом в 600 тысяч рублей. Также она не сможет заниматься преподавательской деятельностью в течение четырех лет. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.