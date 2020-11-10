Прокуратура Волгограда добилась штрафа для чиновника администрации

Мировой судья оштрафовал главного специалиста на 7 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда вывила нарушения со стороны чиновника департамента по градостроительству и архитектуре города, за что он был оштрафован судом. Как стало известно во время проверки, в июне 2020 года житель Волгограда обратился в администрацию с заявлением о выдаче градостроительного плана на принадлежащий ему земельный участок. Документ гражданин должен был получить в течение 14 рабочих дней. Но сотрудники департамента не спешили и выдали план только спустя 1,5 месяца. Это нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Прокуратура возбудила производство в отношении главного специалиста отдела градостроительного регулирования департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Чиновник был привлечен к административной ответственности. Мировой судья назначил ему штраф в 7 тысяч рублей.