В Волгоградской области солдат-контрактник изрезал сослуживца и получил тюремный срок

Вместо службы по контракту - лишение свободы в исправительной колонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Военный суд Волгоградского гарнизона отправил за решетку солдата-контрактника, который весной ножом изрезал своего сослуживца. 30 мая в поселке Октябрьский Волгоградской области между 23-летним Юсуфом Гамзатовым и его коллегой по оружию произошла ссора. Выяснение отношений дошло не просто до рукоприкладства. Гамзатов взял в руки нож и нанес удар в живот своему сослуживцу. Суд признал солдата виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Гамзатов получил 4 года, он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

При этом осужденный вину не признал. Он объяснил, что нанес удар ножом в целях самообороны. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.