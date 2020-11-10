«Волгоградэнергосбыт» переходит на удаленное обслуживание на период ограничений

Как отметили в отделе по связи с общественностью компании, для удаленного обслуживания граждан-потребителей создана и опробована целая инфраструктура дистанционного взаимодействия с клиентом. Все потребители коммунальной услуги могут удаленно разрешить все вопросы, для которых ранее требовался личный визит в офис.

Удаленно можно произвести оплату электроэнергиибез комиссии, передачу показаний счетчиков, заказать их замену и установку, получить данные по состоянию лицевого счета и его переоформлению, произвести перерасчети т.д.

Для связи со специалистами и получения консультаций можно воспользоваться следующими способами:

1. Через личный кабинет физического лица на сайте Общества или в официальном мобильном приложении;

2. Направив обращение на адрес электронной почты - contact@energosale.ru.;

3. Посредством телефонной связи через Контакт-центр (тел. 8 (844) 13-99, 96-07-03) и по телефонам непосредственно в территориальном подразделении Общества

4. С использованием чата Контакт-центра - на главной странице сайта Общества и в мессенджерах Viber и Telegram.

5. Отправить документы посредством Почты России или доставить их непосредственно в установленные в структурных подразделениях ящики для корреспонденции.

Онлайн-сервисы доступны и помогут сохранить здоровье Вам и вашим близким.

Более подробную информацию о работе удаленных сервисов для клиентов компании, Вы можете получить на сайте https://www.energosale34.ru

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