«Волгоградэнергосбыт» переходит на удаленное обслуживание на период ограничений

Как отметили в отделе по связи с общественностью компании, для удаленного обслуживания граждан-потребителей создана и опробована целая инфраструктура дистанционного взаимодействия с клиентом. Все потребители коммунальной услуги могут удаленно разрешить все вопросы, для которых ранее требовался личный визит в офис.
Удаленно можно произвести оплату электроэнергиибез комиссии, передачу показаний счетчиков, заказать их замену и установку, получить данные по состоянию лицевого счета и его переоформлению, произвести перерасчети т.д.
Для связи со специалистами и получения консультаций можно воспользоваться следующими способами:
1. Через личный кабинет физического лица на сайте Общества или в официальном мобильном приложении;
2. Направив обращение на адрес электронной почты - contact@energosale.ru.;
3. Посредством телефонной связи через Контакт-центр (тел. 8 (844) 13-99, 96-07-03) и по телефонам непосредственно в территориальном подразделении Общества
4. С использованием чата Контакт-центра - на главной странице сайта Общества и в мессенджерах Viber и Telegram.
5. Отправить документы посредством Почты России или доставить их непосредственно в установленные в структурных подразделениях ящики для корреспонденции.
Онлайн-сервисы доступны и помогут сохранить здоровье Вам и вашим близким.
Более подробную информацию о работе удаленных сервисов для клиентов компании, Вы можете получить на сайте https://www.energosale34.ru
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