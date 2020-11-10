Три пешехода пострадали в ДТП на волгоградских дорогах

Травмы получили пожилая женщина и 47-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три человека угодили за прошедшие сутки под колеса авто на дорогах Волгоградской области. Двое из них сейчас в больницах с различными травмами, один скончался на месте ДТП. Так, в начале седьмого вечера в Тракторозаводском районе Волгограда, пьяный 47-летний мужчина решил перейти дорогу по «зебре», но на красный свет улицу Николая Отрады. Его сбил «ВАЗ-2131» под управлением 34-летнего водителя. В этом случае пешеход выжил. А вот в Дубовском районе примерно в в это же время случилось ДТП со смертельным исходом.

49-летний за рулем «Шкода Кодиак» на саратовской трассе наехал на 58-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Еще один пешеход попал под машину накануне в Волжском. 87-летняя бабушка тоже решила перейти дорогу на улице Советской хоть и в положенном месте, но на красный. Ее сбил 49-летний водитель на «Шевроле Круз».