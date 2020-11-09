Суд и 21 улица в Волгограде останутся без света 10 ноября

Темнеть стало раньше. Но все работы электрики должны успеть сделать до начала сумерек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде на улице становится темнее все раньше. Поэтому и светом горожане начали пользоваться чаще. Уже поужинать без включенных лампочек не получится. Если только прием пищи проходит не при свечах. И завтра во всех домах города к вечеру будет свет. А вот днем некоторым волгоградцам придется обходиться без электроприборов. 10 ноября энергетики проведут плановые работы на оборудовании и линиях в трех районах Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети ЮГ - Волгоград», электричество будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском и Ворошиловском районах.

В Красноармейском районе на несколько часов – с 9.00 до 12.00 – без света останутся проспект Канатчиков, 17, 19, 21, улица 50 лет Октября, 4, 6, улица Российская, 7.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 энергетики обесточат суд, который находится по адресу Одоевского, 72а. Также весь день свет будет отсутствовать по адресам: улица Одоевского, 63, 65, 68а; Красногорская, 75-125 (нечетная сторона), 72-100 (четная сторона); улица Маяковского, 89-139 (нечетная сторона), 90-142 (четная сторона); улица Красных Командиров, 163а-211 (нечетная сторона), 138-178 (четная сторона); улица Пожарского, 183-229 (нечетная сторона), 186-230 (четная сторона); улица Подольского, 1; улица Быстрова, 70, 72, 74, 76, 115-165 (нечетная сторона); улица Стрельца, 83-127 (нечетная сторона), 126-172 (четная сторона); улица Денисенко, 123-167 (нечетная сторона), 116-162 (четная сторона); улица Турбинная, 115-159 (нечетная сторона), 118-166 (четная сторона); переулок Школьный, 2а.

В Ворошиловском районе электроприборами не смогут воспользоваться жители частного сектора. С 9.00 до 17.00 электричества не будет на улице Малыгина, 34-54 (четная сторона), 35-51 (нечетная сторона); улица Мицкевича Адама, 33-56, 55а; улица Сафонова, 34-44 (четная сторона), 33-41 (нечетная сторона); улица Боровского, 34-42 (четная сторона), 37-45 (нечетная сторона); улица Грановитая, 34-38 (четная сторона), 42-62 (четная сторона); улица Немировича-Данченко, 46/1-46/5 (нечетная сторона), 46/25.