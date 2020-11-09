В Волжском подросток на угнанной машине устроил погоню с полицией

Фото - скрин видео УМВД по городу Волжскому.

Сотрудники ДТП, дежурившие 8 ноября на проспекте Ленина в Волжском, обратили внимание на «Тойота Калдина», которая неслась по дороге, нарушая ПДД. Инспектор попытался остановить нарушителя, но он, вместо того, чтобы остановиться, прибавил скорость. Отсюда и началась погоня.

Не притормаживая на поворотах и даже на красный сигнал светофора, иномарка промчалась по Волжскому и направилась в Среднеахтубинский район. Полиция следовала за ним с мигалками и несколько раз требовала остановиться. Но тормознуть водителя удалось только в поселке Металлургов. Каково же было удивление инспекторов, когда за рулем автомобиля они обнаружили 16-летнего подростка.

- Как выяснилось, мальчишка угнал машину своего отца: взял тайком запасной ключ и поехал кататься, - рассказывают «КП-Волгоград» в УМВД по городу Волжскому.

На юного гонщика в итоге составили 22 админпротокола: 15 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 5 - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, плюс за управление машиной без прав и за невыполнение требования полицейского об остановке.

- Кроме того, родителям подростка придется заплатить штрафов на сумму более 100 тысяч рублей - за несколько десятков фактов превышения скорости, которые зафиксировали дорожные камеры, - добавляют в полиции.