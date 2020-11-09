В Волгоградской области взрослые повально болеют ОРВИ

Ковид и ОРВИ атаковали волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость различными вирусами в Волгоградской области растет. Больше болеют коронавирусом, неприятная обстановка и с ОРВИ. В Волгоградской области на протяжении двух недель бушует эпидемия острых респираторных инфекций. За минувшие семь дней число заболевших взрослых превысило пороговое значение на 121%. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Неделей ранее эпидемический порог был превышен в 2,7 раза. При этом случаи гриппа в области пока не зафиксированы. И если среди взрослых настоящая эпидемия ОРВИ, то среди детей ее нет. Среди всех групп заболеваемость ниже пороговых значений. Волгоградцам необходимо внимательней следить за своим здоровьем, когда вирусы так атакуют. Ведь под видом ОРВИ может скрываться коронавирус.

В Волгоградской области продолжается иммунизация против гриппа. Прививку сделали уже более 862 тысяч человек. Это 34,6% от общей численности Волгоградской области.