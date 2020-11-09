Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волгограде увековечат память экс-губернатора Николая Максюты

С таким предложением выступил нынешний глава региона
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Николай Максюта руководил регионом 13 лет. Его трижды выбирали губернатором.

Николай Максюта руководил регионом 13 лет. Его трижды выбирали губернатором.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой увековечить память умершего экс-главы региона Николая Максюты. Соответствующее письмо уже направили в адрес главы администрации Волгограда Виталия Лихачева.

Предложение губернатора тут же вынесли на повестку дня заседания комиссии, которая рассматривает вопросы об увековечивании памяти выдающихся граждан, событий и организаций в Волгограде.

- Комиссия решила установить мемориальную доску на доме № 31 по улице Чуйкова. Именно в этом доме Николай Кириллович жил, когда руководил Волгоградской областью. Памятную доску откроют в ближайшее время, - уточнили "КП-Волгоград" в мэрии.

Напомним, Николай Максюта скончался 1 ноября 2020 года на 74-м году жизни. На здоровье экс-губернатора тяжело сказались перенесенный коронавирус и смерть супруги (Лидия Андреевна умерла 7 октября сего года). Похоронили семейную чету в Красноармейском районе Волгограда.

Николай Максюта руководил Волгоградской областью 13 лет. Его трижды выбирали губернатором. После он еще долго представлял наш регион в Совете Федерации. Многие волгоградцы критиковали его при жизни, но сегодня все, как один, говорят – с ним ушла целая эпоха.