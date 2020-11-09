В Волгограде увековечат память экс-губернатора Николая Максюты

Николай Максюта руководил регионом 13 лет. Его трижды выбирали губернатором. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой увековечить память умершего экс-главы региона Николая Максюты. Соответствующее письмо уже направили в адрес главы администрации Волгограда Виталия Лихачева.

Предложение губернатора тут же вынесли на повестку дня заседания комиссии, которая рассматривает вопросы об увековечивании памяти выдающихся граждан, событий и организаций в Волгограде.

- Комиссия решила установить мемориальную доску на доме № 31 по улице Чуйкова. Именно в этом доме Николай Кириллович жил, когда руководил Волгоградской областью. Памятную доску откроют в ближайшее время, - уточнили "КП-Волгоград" в мэрии.

Напомним, Николай Максюта скончался 1 ноября 2020 года на 74-м году жизни. На здоровье экс-губернатора тяжело сказались перенесенный коронавирус и смерть супруги (Лидия Андреевна умерла 7 октября сего года). Похоронили семейную чету в Красноармейском районе Волгограда.

Николай Максюта руководил Волгоградской областью 13 лет. Его трижды выбирали губернатором. После он еще долго представлял наш регион в Совете Федерации. Многие волгоградцы критиковали его при жизни, но сегодня все, как один, говорят – с ним ушла целая эпоха.