Болельщики «Ротора» выбрали лучшего игрока команды в матче с «Арсеналом»

Фото: ПФК "Арсенал"

Болельщики «Ротора» определили лучшего игрока команды в матче с «Арсеналом». Им стал защитник сине-голубых Данил Степанов. За футболиста в аккаунтах волгоградского клуба в социальных сетях проголосовали 57% поклонников «Ротора». Напомним, Данила Степанов стал автором забитого мяча в ворота тульской команды на 62-й минуте. Помимо этого, он выиграл 5 из 11 единоборств во встрече, а также имеет 81% точных передач. Напомним, в 14-м туре Российской премьер-лиги «Арсенал» и «Ротор» сыграли вничью 1:1. При этом подопечные Александра Хацкевича с 37-й минуты действовали в меньшинстве из-за удаления Азата Байрыева. А действия Степанова оценили не только болельщики волгоградской команды, но и премьер-лига. Защитник стал лучшим игроком матча и по версии РПЛ. Так что он в хорошем настроении отправился в расположение молодежной сборной России.

В голосовании болельщиков «Ротора» второе место в списке лучших игроков команды прошедшего матча занял Олег Кожемякин. За него голоса отдал 21% поклонников сине-голубых. Кстати, именно Кожемякин сделал голевой пас на Степанова. На третьем месте Седрик Гогуа, у которого 12% голосов.