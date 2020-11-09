«Не надо пачками глотать лекарства»: волгоградский экс-депутат рассказал, как лечится от COVID-19

Фото с личной странички Николая Лукьяненко.

Еще один народный избранник, но уже бывший депутат Волгоградской облдумы Николай Лукьяненко заболел коронавирусом. Правда, секрета из этого делать не стал. Более того, на своей страничке в инстаграме бизнесмен рассказал, как действовал в этой ситуации и дал несколько советов волгоградцам на будущее.

- После постановки диагноза многие бегут в аптеки за антибиотиками, которые не помогают. Люди, слушайте свой организм! Если нет пневмонии, то просто так глотать и колоть антибиотики не надо! Оставьте лекарства тем, кому они нужнее, - призывает Николай Лукьяненко.

«Прошелся» он и по любителям сделать КТ на всякий случай.

- У нас очереди из людей, которые получают дозу радиации напрасно! – буквально кричит в своем посте экс-депутат. - Соотношение такое: из 10 человек семерым КТ не надо было делать вообще - нет показаний! Из-за паники, которую разводят в соцсетях и на ТВ, с полок аптек исчезают лекарства. Их покупают впрок те же люди, которые полгода назад сметали с полок в магазинах гречку и туалетную бумагу. Не паникуйте! Здоровья всем!