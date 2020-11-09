Половина из новых случаев коронавируса приходится на Волгоград и Волжский

В Волгограде и Волжском на двоих сегодня 135 заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 9 ноября коронавирус был выявлен у 225 жителей, что стало абсолютным рекордом пандемии. Больше половины их новых случаев COVID-19 подтверждены в Волгограде и Волжском. В двух крупнейших городах региона заболели 135 человек. При этом в Волгограде в разы больше – 97 пациентов с положительными тесами. В Волжском сегодня плюс 38. Еще 9 ноября коронавирус подтвердился у жителей 15 районов области. Наибольший прирост – в Ленинском: плюс 15. 13 заболевших в соседнем Среднеахтубинском районе.

По 12 пациентов с коронавирусом выявлены в Городищенском и Михайловском районах. По 6 человек заболели в Николаевском и Палласовском районах, по 5 – в Камышинском и Котельниковском. В Быковском и Светлоярском районах по 4 жителя подхватили опасный вирус. В Чернышковском районе положительные тесты пришли на 3 человек, в Иловлинском – на 2. В Калачевском, Суровикинском и Фроловском районах заразились по 1 человеку.

Сегодня в Волгоградской области заболел 1 малыш первого года жизни. Еще 1 заразившийся ребенок в возрасте 1-6 лет. Среди школьников коронавирус выявлен у 12 детей 7-14 лет и 5 подростков 15-17 лет. 23 человека подхватили вирус в возрасте 18-29 лет. Но наибольший прирост по-прежнему среди старшего населения региона. 81 заболевшему жителю от 30 до 49 лет. 63 пациента с коронавируса в возрасте от 50 до 64 человек. Среди тех, кому больше 65 лет, врачи диагностировали ковид у 39 человек.