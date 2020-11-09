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Еще две волгоградки скончались от коронавируса

Общее число жертв ковида в Волгоградской области выросло до 231 человека
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Судя по печальной статистике коронавируса, умирают от новой болезни не только люди пожилого возраста, но и довольно молодые. Так, за минувшие сутки, к 9 ноября в официальную смертельную статистику ковида в Волгоградской области внесли еще двух женщин. Одной было 59 лет, второй 66 лет. Подробности «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперштабе.

66-летняя женщина проживала в Волгограде. Где и как заразилась, уже никто не узнает. Болезнь протекала стремительно, когда ее привезли в больницу №1, у нее уже была двухсторонняя пневмония в тяжелой степени. К сожалению, на течении болезни сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной системы, которыми страдала пациентка. Спасти ее врачам не удалось.

Не смогла побороть коронавирус и 59-летняя жительница Калачевского района. Она была диабетиком, и болезнь протекала тяжело.

- Женщина обратилась за медпомощью в первые же дни, как почувствовав первые признаки недомогания. Ее лечили амбулаторно, но состояние все равно ухудшалось. Спустя 3 дня женщину госпитализировали в ГБУЗ «ГКБ №3». Но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась, - сообщают в оперштабе.