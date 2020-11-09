Переходила дорогу в неположенном месте: в Волгограде пожилая женщина погибла под колесами автомобиля

Авария в МИхайловке. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

За минувшие сутки, 8 ноября, на дорогах Волгоградской области погибли два человека. В Краснооктябрьском районе ранним утром в 5.20 75-летняя женщина решила перейти улицу 39-й Гвардейской в не положенном месте. Пенсионерка не успела пересечь проезжую часть, когда на нее наехал 23-летний парень за рулем «ВАЗ-21070». Он также не успел среагировать на идущего человека. От полученных травм пожилая женщина умерла на месте, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Еще один человек скончался в ДТП в Михайловке. В 11.20 накануне 38-летний водитель «ВАЗ-2115» ехал по автодороге «Жирновск – Вешенская» в сторону Елани. Мужчина не справился с управлением, машина оказалась на обочине и перевернулась. Водитель «пятнадцатой» получил травмы несовместимые с жизнью. 45-летняя пассажирка автомобиля была госпитализирована.

В Еланском районе ищут водителя, который сбил велосипедиста. Авария произошла вечером 8 ноября в 19.10. Неизвестный водитель двигался по улице Пионерской в сторону села Дубовое. В попутном направлении ехал 48-летний велосипедист, которого и сбил нарушитель. Водитель с места происшествия скрылся. Полиция ведет его поиск. А пострадавшего скорая увезла в больницу.