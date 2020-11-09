Под Волгоградом 14-летний школьник угнал машину соседки

В хуторах жители часто оставляют машины за двором, надеясь на то, что там все свои. Вот так понадеялась и жительница одного из хуторов Новониколаевского района, а утром проснулась – машины нет.

- В полицию пришла женщина и заявила, что у нее угнали ВАЗ-21053. Ориентировки тут же разослали по всему району, и уже через несколько часов сотрудники угрозыска остановили разыскиваемый автомобиль в поселке Новониколаевский. За рулем машины был 14-летний школьник, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Как выяснилось уже в отделении полиции, подросток живет по соседству с владелицей машины. Он, зная, где женщина хранит ключи от авто, украл их. А когда хозяйка легла спать, угнал машину и поехал кататься. Благо не разбил ничего – автомобиль в целости и сохранности вернули владелице.

- Известно, что малолетний угонщик уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела за угон, - добавляют в региональном Главке.