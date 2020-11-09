В Волгограде директора школы оштрафовали на вспышку коронавируса

В школе №92 заболели ковидом сразу десятки детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде за вспышку коронавируса в школе №92 Краснооктябрьского района оштрафовали директора. Как показала проверка регионального управления Роспотребнадзора, в учебном заведении плохо соблюдали антиковидные требования.

На самом деле предотвратить вспышки COVID-19 при массовом скоплении детворы практически невозможно. Но в Роспотребнадзоре уверены, что надо тщательнее относиться к мерам предосторожности. Вот, в школе №92 при расследовании вспышки ковида обнаружили массу недочетов. Так, ежедневная влажная уборка проводится некачественно, не нашли антисептиков при входе в столовую, а в одном из кабинетов обучалось одновременно 27 учеников (с учетом площади комнаты на каждого ребенка приходилось 1,4 квадратных метра, а не 2,5, как указано в предписаниях).

- Кроме того, в школе 10 лет никто не обследовал систему вентиляции, а в помещениях, где разводят дезсредства нет инструкции по их приготовлению, - добавляют в региональном Роспотребнадзоре.

На директора подали в суд. Свою вину руководитель полностью признала, указав, что все нарушения уже устранили. Правда, наказания не избежала – суд постановил оштрафовать директрису на 25 тысяч рублей.