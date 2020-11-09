Пациентку везли в реанимацию: появилось видео страшного ДТП со скорой на юге Волгограда

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня утром, 9 ноября, в Красноармейском районе Волгограда в дорожно-транспортное происшествие угодила машина скорой помощи. В 8.37 «Mercedes» неотложки мчался со стороны Кировского района со включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. Водитель скорой проехал на красный сигнал светофора, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. В этот момент со второстепенной дороги на зеленый свет поехал «Chevrolet», за рулем которого был 33-мужчина. От столкновения машина скорой перевернулась на бок. В ее салоне кроме медиков была пациентка, которую везли в реанимацию. Авария произошла недалеко от остановки «Вторчермет».

В МВД добавили, что все водители и пассажиры были пристегнуты. В аварии никто не пострадал. Момент дорожно-транспортного происшествия запечатлела камера видеорегистратора.