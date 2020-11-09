В Жилгородке строители делают дорогу к трем детсадам и школе

Подрядчик ждет положительной оценки дорожной лаборатории, чтобы приступить к следующему этапу ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Волгограда подрядная организация приступила к ремонту улицы Полесской. Дорожные бригады уложили первый слой асфальта. Его качество сейчас оценивают специалисты лаборатории. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, к следующим этапам работ строители смогут приступить только после получения положительной оценки дорожных экспертов. Далее подрядчик должен перейти к укладке финишного слоя асфальта. Ремонт дорожного полотна на улице Полесской в Жилгородке не проводился десятилетиями, отчего проезжая часть стала полосой испытания для автомобилистов. Для пешеходов путь также был не легким.

Кроме ремонта дороги, бригады уже обновили колодцы и бордюры. Улица Полесская обеспечивает подъезд к жилому массиву, а также к школе, трем детским садам. Рядом также находятся детская поликлиника и стоматология.