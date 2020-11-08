В Волгограде на «Семи ветрах» устранили аварию на теплосети

Фото "Концессии теплоснабжения".

К вечеру 8 ноября работники компании «Концессии теплоснабжения», как и обещали, устранили аварию на теплотрассе в микрорайоне «Семь ветров « в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, к шести часам вечера аварийные бригады заверишили все сварочные работы на тепломагистрали диаметром 800 миллиметров по улице Землячки и начали постепенно заполнять системы теплоносителем.

Напомним, что очередная коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Волгограда вечером 7 ноября. Это уже третий прорыв на теплотрассе по улице Землячки с начала отопительного сезона. Третий раз за месяц жители микрорайона остаются без тепла и горячей воды. В компании «Концессии теплоснабжения» оправдываются, что данная теплотрасса была проложена еще в 70-е годы прошлого столетия и с тех пор сильно обветшала. Летом 2020-го, в рамках инвестиционной программы компания заменила 340 метров этой тепломагистрали, но происходят все новые и новые прорывы дальше по старой трубе. На это раз рвануло как раз на изгибе теплотрассы.