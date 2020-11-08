Волгоградцы сдали почти тысячу доз антиковидной плазмы

В Волгоградской области еще очень нуждаются в донорах антиковидной плазмы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Антиковидная плазма, конечно, не является панацеей в лечении коронавируса, но она помогла она уже многим. Поэтому в соцсетях то и дело всплывают просьбы родных и близких волгоградцев, оказавшихся в реанимации с COVID-19, о сдаче плазмы. К 8 нояюря 2020 года в волгоградском Центре переливания крови уже изготовили 888 доз антиковидной плазмы из крови доноров, которые уже переболели ковидом и имеют антитела.

- у одного донора берут 450 милилитров крови. Из нее получают 250-270 милилитров антиковидной плазмы. Срок подготовки к переливанию – четверо суток. После чего плазму сразу отдают в госпитали для переливаний, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации региона.

На сегодняшний день нуждающимся уже перелили более 193 литров антиковидной плазмы, которую сдали волгоградцы.

Но потребность в антиковидной остается еще очень высокой. Поэтому в облздраве обращаются с просьбой ко всем, кто перенес ковид, имеет антитела и у него нет противопоказаний для сдачи крови: сдайте плазму и спасите тяжелых больных.

Подробнее всю информацию о переливании можно узнать у экспертов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону (8442) 37-69-65 ежедневно в рабочие дни (звонить с 13.00 до 15.00).