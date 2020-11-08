В Волжском от коронавируса умер начальник отдела ГО и ЧС

Фото администрации Волжского.

В ковидном госпитале сегодня, 8 ноября, скончался начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского Александр Кириллов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе города-спутника.

14 октября Александру Кириллову только исполнилось 64 года. А спустя буквально пару дней он попал на больничную койку с двухсторонней пневмонией. В госпитале подтвердился и диагноз COVID-19.

- Болезнь протекала тяжело. Две недели медики боролись за его жизнь. Чиновника положили на ИВЛ и даже делали переливание плазмы с антителами к коронавирусу. Однако сердце Александра Ивановича не выдержало, сегодня утром он скончался, - сообщают подробности в администрации Волжского.

Александр Кириллов большую часть жизни посвятил службе в органах внутренних дел, до 2010 года был начальником городской ГИБДД. После того, как вышел на пенсию, пришел работать в мэрию города-спутника. До настоящего момента он возглавлял отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Администрация Волжского и «КП-Волгоград» выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.