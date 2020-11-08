От коронавируса скончались еще двое мужчин - из Волгограда и Суровикино

Фото администрации ВО.

229 человек – ровно сколько уже умерло в Волгоградской области от коронавируса с начала пандемии. И это только те, кому уже подтвердили посмертный диагноз. На очереди еще многие. А сегодня в этот смертельный список добавили двух мужчин – 65-летнего жителя Волгограда и 62-летнего жителя Суровикино. Оба были «сердечниками».

Роспотреб кричит на всех углах: люди, обращайтесь к медикам сразу, как почувствовали первые признаки заболевания. Совет верный, но дане раннее обращение не гарантирует выздоровление. Вот 65-летний влгоградец обратился к терапевту сразу. Его лечили амбулаторно, а ему становилось все хуже. Через три дня он вызвал «скорую». Когда его привезли в госпиталь ветеранов, он был уже в тяжелом состоянии.

- Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось, -констатируют сегодня в региональном оперштабе.

Говорят, негативно сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы пациента. Из-за таких же проблем со здоровьем умер и 62-летний житель Суровикино.

- Его также после амбулаторного лечения на третьи сутки госпитализировали с с двусторонней пневмонией. Болезнь развивалась стремительно, и медики уже не смогли ему помочь, - добавляют в оперштабе.