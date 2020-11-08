Новый рекорд коронавируса в Волгограде – плюс 118

В числе новых ковидных пациентов 1 младенец, 6 детей детсадовского возраста и 26 школьников.

Сегодня, 8 ноября, в географии распространения коронавируса в Волгоградской области всего 9 районов. Но при этом ковидные цифры в этих районах просто зашкаливают и бьют рекорды. Вот какие данные предоставили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе: Главный рекордсмен – Волгоград. Сегодня здесь подтвердили COVID-19 сразу у 118 пациентов.

На втором месте Волжский – плюс 20 новых случаев.

Но, если в этих городах традиционно с начала пандемии больше всего заболевших, то в районах обстановка постоянно меняется. Сегодня, например, на третье место по числу новых случаев вышел Светлоярский район – там коронавирус подтвердили у 19-ти местных жителей.

Много заболевших сегодня в Котельниковском районе (17 человек), в Городищенском – 16 человек и в Камышинском – плюс 13 ковидных пациентов. Попали на сегодняшнюю карту коронавируса в регионе также Среднеахтубинский район (плюс 8 новых случаев), Ленинский (плюс 6 заболевших) и Октябрьский район (плюс 3 случая). Еще в двух районах Волгоградской области с диагнозом COVID-19 добавилось по одному пациенту – в Иловлинском и Фроловском.