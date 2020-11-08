«Все вопросы к нам самим»: Данил Степанов об игре Ротора с Арсеналом

Из Тулы, где в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» встречался с «Арсеналом», волгоградцы привезли лишь одно очко. Хотя, конечно, волгоградские болельщики надеялись на победу. И, надо сказать, спасибо защитнику сине-голубых Данилу Стапенову, который в конце матча смог хотя бы сравнять счет на табло. Его, к слову, по итогу назвали лучшим игроком этого матча.

Впрочем, сам Степанов считает, что «Ротор» должен был все же выигрывать.

«Мы с конца первого тайма остались в меньшинстве и было тяжело играть. Но мы в любом случае должны были побеждать – в меньшинстве или в большинстве, без разницы. Нам нужна победа. В душе все понимают, что надо выигрывать и исправлять ситуацию. Да, нам не хватает забитых голов. И в этом все вопросы только к нам самим», - цитируют Степанова в пресс-службе «Ротора».

Напомним, после 14-ти туров РПЛ команда сине-голубых смогла подняться только на 15-е место в турнирной таблице, уступив последнюю строчку ФК «Уфа».