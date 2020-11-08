Один в дерево, другой в забор: на волгоградских дорогах за сутки в ДТП пострадали семь человек

За минувшие сутки 7 ноября на дорогах Волгоградской области произошло пять ДТП, в которых пострадали люди. Из них две аварии произошло в Волжском, и именно там в числе пострадавших оказался и подросток.

Произошла эта авария примерно 19.30 на дорогу «Волжский – Киляковка». 44-летний водитель за рулем «Фольксваген Поло», так разогнался на выезде из города, что напротив строения 308к по ул.Ленина не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

В результате пострадал и сам виновник ДТП и его 17-летний пассажир. Обоих с травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. А уже ночью 8 ноября в больницу после аварии привезли еще двоих. Они пострадали в ДТП, которое произошло в Тракторозаводском районе Волгограда.

- Было примерно 03.40, когда 32-летний водитель «Лада Гранта» мчался по улице Таращанцева в сторону Тарифной. Напротив здания № 87 он не справился с управлением и врезался в бетонный блок. От удара автомобиль откинуло на металлическое ограждение. Помяло машину изрядно. К сожалению, травмы получили и сам водитель, и его 39-летний пассажир. Обоих госпитализировали, - добавляют в региональном Главке.