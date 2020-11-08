В Волгограде на «Семи ветрах» опять рванула теплотрасса

Фото ресурсоснабжающей организации Волгограда.

Сегодня, 8 ноября, жители микрорайона «Семь ветров», расположенного в Дзержинском районе Волгограда, опять сидят без тепла и горячей воды. Ничего нового: там опять рванула тепломагистраль, которую сотрудники «Концессии теплоснабжения» латают уже год. Тепловики меняют кусок трубы, а она рвется дальше и дальше. Сегодняшняя авария уже здесь третья за последний месяц.

- На место ЧП аварийную бригаду направили еще ночью. Они уже разрыли поврежденный участок трубы. Но ситуация осложняется тем, что прорыв произошел на крутоизогнутом отводе тепломагистрали. На данный момент новый отвед уже изготовили в цеху предприятия, сейчас ведется его замена, - сообщают «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». – Кроме того, работники заменят еще и примыкающий к отводу фрагмент трубы. Это позволит обеспечить более надежное крепление между собой отрезков магистрали.

В компании обещают, что будут работать беспрерывно и к концу дня тепло и горячая вода вернутся потребителям.