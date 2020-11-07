Александр Хацкевич об игре Ротора в Туле: Были хорошие входы в штрафную, не хватало последнего паса

Александр Хацкевич отметил самоотверженность своей команды в конце второго тайма. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Начало было тяжелое, первые минут десять не разобрались в своей обороне, кто за кого отвечает,- сразу после матча «Арсенал» - «Ротор» в Туле, который закончился со счетом 1:1, главный тренер сине-голубых объяснил, почему его команда пропустила мяч на первых же минутах.

Хотя и ехал «Ротор» в Тулу исключительно за победой, по ходу игры волгоградцы были довольны даже ничьей.

- Во втором тайме, понятно, преимущество было у «Арсенала». Мы старались тоже играть в футбол за счет коротких, средних передач, забили мяч. В конце самоотверженность ребят заслуживает уважения – заработали сегодня очко, - говорит наставник «Ротора».

Чего же на этот раз не хватило «Ротору», чтобы победить? Этот вопрос давно мучает болельщиков.

- Были хорошие входы в штрафную, не хватало последнего паса, объясняет Александр Хацкевич.