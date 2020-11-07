Остался неухоженный пустырь: из Горсада увезли колесо обозрения

Колесо аккуратно разобрали и увезли в Ижевск. Фото: Юлия Данильченко

Визитная карточка Горсада – чертово колесо – уехало из Волгограда в Ижевск. «КП-Волгоград» уже сообщала, что аттракцион начали разбирать рабочие. Как пояснили в ООО "Горсад" нашему корреспонденту, колесо обозрения вслед за остальными каруселями продали в Ижевск за 4,5 миллиона рублей. Всего двух недель хватило рабочим, чтобы разобрать до малейших деталей такую махину, погрузить в фуры и отправить в другой город.

Теперь на месте парка аттракционов остался неухоженный пустырь. Городские и областные власти третий год обещают преображение парку, но пока все только на словах. Хотя аттракционы из парка они не выселяли – просто хозяин парка развлечений не пережил пандемию, ограничения и кризис.

Чертово колесо было украшением и визитной карточкой Горсада. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Земельный участок, на котором располагались аттракционы, находится в аренде у предпринимателя на основании бессрочного договора аренды. Аттракционы находятся в частной собственности и демонтируются их владельцем по его инициативе, - заявили КП-Волгоград в мэрии. Чиновники просят подождать – молодые архитекторы из центра «ВЯЗ» уже ломают голову над концепцией парка, регулярно устраивая опросы жителей – что бы они хотели видеть в парке. Но пока не показали даже картинки.

Жители же надеются, что тут хотя бы в ближайшее время наведут порядок и заменят разбитый асфальт. Посмотреть на город с высоты птичьего полета в отсутствие колеса обозрения можно с площадки пожарной каланчи.