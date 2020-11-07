Жителей четырех районов Волгограда оставят без света 9 ноября

Энергетики будут работать в четырех районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотя на улице уже довольно холодно, темнеет гораздо раньше, да и днем хмуро, отключения света в Волгограде продолжаются и в ноябре. Энергетики продолжают ремонтировать электрооборудование и воздушные линии. Из-за этого в начале недели оставят без электричества жителей отдельных кварталов четырех районов Волгограда. В графике отключений на понедельник, 9 ноября 2020, значатся Дзержинский, Ворошиловский, Красноармейский и Кировский. Больше всего коммунальных страдальцев будет в Дзержинском. Хотя там электроэнергии не будет всего час.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», меньше всего отключения света 9 ноября зацепят Красноармейский. Обесточат здесь дома по адресам: проспект Героев Сталинграда, №42, 44, 44а, 48; улица Тельмана, №14. Света не будет с 9 до 12 часов.

В Ворошиловском электричества не будет весь день, с 9 утра до 17.00 по адресам: улица Азизбекова, №32-36 и 40-48; Боровского, №19-35 и 16-32, Грановитая, №35-61; Малыгина, дома №15-31, 16-32; Сафонова, №15-29, 29а, 31, 16-32. В эти же часы в Кировском обесточат дома на улицах Бытовая, 1-25, 2а-26; Красноозерная, 45-55, 58-66; Катальповая, №49 и 50; Сокольниковская, №3-25 и 2-24.

А в Дзержинском районе в понедельник сидеть без света придется жителям нескольких десятков улиц частника. С 10 до 11 утра обесточат улицы: Васильсурская, №38, 40, 29, 7-27, 14/1-34; Пермская, 40-54, 29-43; Ногинская 6,8,31; проспект Жукова, 13-33; улицы Конотопская, 2-30 и 19-27; Кубанская, 54-58; Чапаева, 47-51, 44-52. А с 11.00 до 12.00 не будет электроэнергии у обитателей домов на улицах: Анинская, 11-27, 8-34; Архивная, 3-25, 2-28; Балханская, 3а-13 и 2-16; Больничная, 4-32 и 21-29; Бригадная, 3-15, 2-12; Дорогобужская, 1-17, 68б, 2-14; Иловлинская, 5-37, 16-88; Крайняя, 2-10, 3-17; Мокшанская, 17-37, 16-32; Новосельская, 1-33, 2-36; Новорядская, 64-108, 36-67; Осипенко, 52-84; Продольная, 19-33, 91-99, 16-66, 84-92; Старосельская, 7-13, 2-8; Свияжская, 1-11 и 2-10; Степная, №29, 20-34; Сосновская, 1-37, 2-36; Хуторская, №2-8, 1-7, 27-31; Узбекская, 28-96 и 17-91 и в переулке Больничный, 3-9, 2-28.