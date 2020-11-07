В Волгоградской области коронавирус убил 44-летнего мужчину и пенсионерку из Калача

Скорая увезла мужчину уже в тяжелом состоянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус каждый день уносит жизни жителей Волгоградской области. Ежедневно две-три семьи теряют родного человека, которого не спасли ни лекарства, ни реанимация. Страшно, что в статистике скончавшихся от Covid-19 еще вполне молодые люди. Так, жителю Михайловки было всего 44 года. Средний возраст, еще как минимум полжизни впереди, думал он. И, почувствовав первые признаки болезни, решил лечиться сам, как обычно. Правда, болезнь очень быстро осложнилась двусторонней пневмонией, и без контроля врачей мужчине стало совсем плохо. Тогда он вызвал «скорую» и поехал в больницу.

Спасти волгоградца не удалось. Возможно, сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, возможно – поздно начатое лечение.

Еще одна умершая – 69-летняя жительница Калачевского района. Она узнала о болезни, когда заразились другие члены ее семьи. Вирус очень быстро поразил легкие, и с двусторонней пневмонией ее увезли в областную инфекционную больницу №1 в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в ее случае ситуацию усугубили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.