Скончался пациент, выпавший из окна ковидного госпиталя в Урюпинске

Мужчина лечился в ковидном отделении больницы. Фото: облздрав.

Пациенты ковидных госпиталей умирают не только от коварной коронавирусной инфекции. Немало случаев в стране, когда больных именно с этим диагнозом находят под окнами больниц. И в Волгоградской области такие случаи тоже были. И нередко проверка показывала, что люди добровольно уходили из жизни. На этот раз погиб 70-летний мужчина, которого лечили от коронавируса в районной больнице Урюпинска. Правда, в этом случае, по словам волгоградского облздрава, причиной трагедии стала банальная случайность.

- Выпадение из окна пациента произошло по неосторожности, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения. Чиновники проводят проверку по этому случаю, который произошел 3 ноября. - Мужчина тут же был доставлен в противошоковую операционную, где был прооперирован, а затем переведен в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался в реанимации менее чем через сутки.

70-летний мужчина умер 4 ноября. Напомним, совсем недавно под окном больницы нашли жителя Волгограда, который лечился в госпитале в Красноармейском районе. Но в том случае коронавирусный больной сам решил свести счеты с жизнью. Соседи по палате говорили, что он жаловался на проблему в личной жизни.

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