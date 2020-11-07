Больше чем у сотни жителей Волгограда и Волжского подтвердился коронавирус за сутки

Пока тестов на всех не хватает, поэтому большая часть заболевших только догадывается, что у них коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в лабораториях Волгоградской области провели 6485 исследований на коронавирус. У 218 человек тесты показали положительный результат. Чуть больше половины всех заболевших приходится на Волгоград и Волжский. Это неудивительно – здесь находится большинство ковидных госпиталей, в которые везут людей со всей области. Как известно, добиться бесплатного теста сегодня могут в основном только те, кто попал в больницу. В Волгограде статистику по ковиду пополнили за сутки 68 человек, в Волжском – 38. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Волгоградской области.

Почти половина положительных тестов приходится на районы области. В Камышинском официально подтвердился ковид у 21 человека, в Михайловском – у 12 пациентов, в Котовском коронавирус обнаружили у 10 жителей. По 6 человек получили «плюс» в Котельниковском, Палласовском, Среднеахтубинском районах. В Городище лабораторно подтвердили коронавирус пяти жителям. В Николаевском, Новониколаевском, Чернышковском районах за сутки по четыре человека узнали, что больны все же ковидом, а не ОРВИ. В Быковском и Светлоярском по 3 случая, в Жирновском, Киквидзенском, Ленинском, Новоаннинском и Суровикинском районах по 2. По одному человеку узнали, что у них ковид, в Еланском, Нехаевском и Октябрьском районах.

Больше всего в этой печальной статистике людей от 30 до 49 лет. В этой возрастной группе 71 заболевший. Много и тех, кому от 50 до 64 лет – 62 пациента. Болеют и люди из группы риска – в свежей статистике по ковиду 36 человек старше 65 лет.

Молодые люди тоже болеют, и тоже сдают тесты. Положительный результат на коронавирус получили 28 волгоградцев от 18 до 29 лет. У детей самая маленькая заболеваемость, хотя ковид подтвердился даже у трех грудничков.