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Под Волгоградом москвич насмерть сбил пешехода

За сутки на дорогах Волгоградской области пострадали еще четыре человека
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За сутки на дорогах области произошло семь серьезных ДТП.

За сутки на дорогах области произошло семь серьезных ДТП.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 6 ноября 2020, на дорогах Волгоградской области четыре пешехода пострадали и один погиб. Смертельное ДТП произошло на московской трассе в Иловлинском районе в два часа ночи. Ехавших в сторону Волгограда 39-летний москвич за рулем Volvo XC60 сбил стоявшего на правой полосе федеральной автодороги 47-летнего мужчину. Пешеход не дождался приезда врачей. От полученных травм он скончался на месте.

В Волжском утром под машину попала женщина с двумя маленькими дочками. Семья переходила дорогу по «зебре» на улице Мира, когда их сбил 68-летний мужчина на «пятерке».

А на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда в половине шестого утра 61-летний водитель на иномарке наехал на 50-летнюю женщину. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пешеход решила перейти дорогу в неположенном месте.

Страшная авария произошла в этот день и на ростовской трассе. Иномарка влетела в Камаз, погибли двое.

ДТП