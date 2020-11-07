В ДТП с Камазом под Волгоградом погибли двое ростовчан

Иномарку разорвало на части. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария случилась в пятницу на ростовской трассе в Суровикинском районе Волгоградской области. Около половины пятого вечера «Лифан Х-60» врезался в «КАМАЗ-5490» на 122 километре федеральной автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский». От иномарки почти ничего не осталось. После столкновения с большегрузом машину буквально разорвало на части, которые разметало по дороге и обочине. В этом ДТП погибли двое - 36-летняя ростовчанка, которая была за рулем, и ее 43-летний пассажир.

Мужчина погиб на месте ДТП, женщину-водителя довезли до больницы. Но спасти ее врачи не смогли. Она умерла в реанимации спустя пару часов после аварии - в шесть вечера.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, по предварительным данным, женщина на иномарке пошла на обгон и на встречке врезалась в «КАМАЗ» под управлением 25-летнего жителя Краснодарского края.