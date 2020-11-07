Тоннель у «Акварели» в Волгограде перекроют до 11 ноября

Так будет выглядеть новый перекресток.

Вскоре у жителей южных районов Волгограда появится возможность воспользоваться новой долгожданной дорогой. Ну а пока в Советском районе города обустраивают новый перекресток на выезде с продолжения улицы Электролесовской на Вторую продольную. Уже две ночи на Университетском проспекте кипит работа, а тоннель у ТРЦ «Акварель» закрыт для движения транспорта. Перекрыта эта дорога будет еще четыре ночи вплоть до 11 ноября 2020 года. Проехать по тоннелю нельзя будет все это время с 20 часов до 6 часов утра. Основную нагрузку примет на себя надземная часть развязки. Днем же автомобили пустят и по двум полосам тоннеля.

- Департамент городского хозяйства принял решение о продлении срока проведения работ, так как ведутся они только в ночное время, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.