В Волгоградской области открыта охота на пушную дичь

Охотники могут отправиться за пушным зверем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 7 ноября 2020 года, в Волгоградской области открывается сезон охоты на пушную дичь. Пострелять зайца-русака жители региона смогут до 7 февраля 2021-го. Поохотиться на прочих пушных – лису, енотовидную собаку, хоря, норку, куницу лесную и каменную, горностая, ласку и корсака, которые водятся в наших лесах и степях, можно до 28 февраля 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, отправляясь на охоту, волгоградцы должны взять с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу. Кроме того, на каждого зверя есть четко определенные сроки охоты.

После того, как срок действия разрешения на охоту закончится, в течение 20 дней волгоградцы должны отчитаться о добытой дичи в тот орган, который этот документ выдавал. Иначе штрафа не избежать.