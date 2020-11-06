Облздрав утвердил список волгоградских больниц, где делают КТ детям

К сожалению, дети тоже болеют коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса в десятки раз увеличилось число пациентов, которым требуется обследование грудной клетки на компьютерном томографе (КТ). И хотя ученые и медики говорят, что дети в большей степени переносят ковид в легкой форме, прецеденты случаются. Поэтому сегодня в волгоградском облздраве утвердили список межучреждений, где будут делать КТ детям. В перечне восемь больниц.

В частности, КТ ребенку (при необходимости) будут делать:

- в детской больнице №8 (Волгоград, улица Ковровская,8)

- горбольнице №3 (Волжский, улица Свердлова, 36)

- горбольнице №1 имени Фишера (Волжский, проспект Ленина)

- в Урюпинской ЦРБ

- в Михайловской ЦРБ

- в ЦРБ Камышина (Камышин, улица Терешковой, 3)

- в Палласовской ЦРБ (Палласовка, улица Победы, 9)

В скором времени компьютерный томограф заработает и в Калачевской ЦРБ, а пока детей с подозрением на ковид из Калача-на-Дону, Суровикинского и Чернышковского районов будут направлять в больницу №15 Волгограда.

Учтите, что обследование КТ выполняется только по назначению врача.