Облздрав утвердил список волгоградских больниц, где делают КТ детям

К сожалению, дети тоже болеют коронавирусной инфекцией.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за пандемии коронавируса в десятки раз увеличилось число пациентов, которым требуется обследование грудной клетки на компьютерном томографе (КТ). И хотя ученые и медики говорят, что дети в большей степени переносят ковид в легкой форме, прецеденты случаются. Поэтому сегодня в волгоградском облздраве утвердили список межучреждений, где будут делать КТ детям. В перечне восемь больниц.
В частности, КТ ребенку (при необходимости) будут делать:
- в детской больнице №8 (Волгоград, улица Ковровская,8)
- горбольнице №3 (Волжский, улица Свердлова, 36)
- горбольнице №1 имени Фишера (Волжский, проспект Ленина)
- в Урюпинской ЦРБ
- в Михайловской ЦРБ
- в ЦРБ Камышина (Камышин, улица Терешковой, 3)
- в Палласовской ЦРБ (Палласовка, улица Победы, 9)
В скором времени компьютерный томограф заработает и в Калачевской ЦРБ, а пока детей с подозрением на ковид из Калача-на-Дону, Суровикинского и Чернышковского районов будут направлять в больницу №15 Волгограда.
Учтите, что обследование КТ выполняется только по назначению врача.