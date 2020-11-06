В Волжском мужчина устроил стрельбу в торговом центре

Пули пробили стеклопакет в одном из магазинов ТЦ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В пьяном угаре происходит большая часть преступлений. И особенно страшно, когда в руках у пьяного человека оказывается оружие. Вот вчера, 5 ноября, нетрезвый мужчина в Волжском открыл огонь по торговому центру. Прямо посреди белого дня.

В полицию позвонила директор магазина, расположенного в одном из торговых центров Волжского. Она рассказала, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по ее заведению. На место ту же выехали правоохранители.

Стрелок, надо сказать, далеко убежать не успел. Его тут же и задержали.

- Как выяснилось, открыл стрельбу из пневматического пистолета 33-летний местный житель. Мужчина был нетрезв и устроил скандал в магазине. Охрана торгового центра сделала ему замечание и потребовала покинуть помещение. В порыве гнева волжанин достал из кармана пневматический пистолет «Байкал» и выстрелил несколько раз в сторону магазина. Пули попали в окно и повредили стеклопакет, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

К счастью, никто из людей, находящихся поблизости, не пострадал. А на стрелка уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство», и грозит ему до 5 лет лишения свободы.