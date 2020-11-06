В Волгограде от ковида умер директор частной школы

Фото с сайта частной школы "Родник", которую больше 20-ти лет возглавлял Станислав Никитин.

Несмотря на то, что в школах стараются максимально соблюдать все требования Роспотребнадзора по коронавирусу, в Волгоградской области болеет очень много детей и учителей. Сегодня в региональной ассоциации частного образования сообщили, что от ковида скончался директор волгоградской частной школы «Родник» Станислав Никитин. Ему было 64 года.

Станислав Владимирович проработал в образовании более 38 лет. 26 лет руководил своей частной школой. У него имеется много наград и званий, в том числе «Почетный работник общего образования РФ». Конечно, он, как человек преданный своему делу, был все время в работе, несмотря на возраст и предостережения. И где-то все-таки заразился коронавирусом.

«Он из тех, кого называют незаменимым. Станислав Владимирович умел находить выход из, казалось, любой сложной ситуации. И, когда он попал в больницу, была уверенность, что выход тоже найдется. Но это было уже не в его компетенции…», -скорбят коллеги педагога.

Сталислав Никитин скончался в инфекционном госпитале 4 ноября 2020 года.