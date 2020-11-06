В Волжском три бандита избили бизнесмена, требуя четверть миллиона рублей

Криминальная история, которая произошла в Волжском, напоминает разборки в стиле 90-х. Трое мужчин избили местного предпринимателя за то, что он отказался продать им свой бизнес. К счастью, бандитов поймали и сегодня уже отправили в колонию. Волжский суд дал им пять лет на троих.

Началось все с того, что в ноябре 2019-го эта «троица» предложила бизнесмену продать свой магазин, расположенный в Волжском. Мужчина поначалу согласился, но потом хорошо все обдумав, откался. С этого момента и началось.

- Сообщники стали угрожать мужчине, требуя возместить им понесенные убытки. Мол, один из них ради покупки взял кредит на 1 миллион рублей. Требовали немало – 250 тысяч рублей компенсации. Тогда мужчины избили владельца магазина. Бизнесмен пошел с заявлением в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности криминальных разборок в областной прокуратуре.

При оперативном сопровождении сотрудников УФСБ вымогателей задержали в момент передачи денег. Расследованием уголовного дела занимались следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Они собрали все факты, доказывающие вину бандитов. Да они и сами отрицать ничего не стали.

Сегодня Волжский суд признал их виновными по статье «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». Главарю банды дали 2,4 года колонии строгого режима, двум сообщникам- 1,8 и 1,2 года колонии общего режима.