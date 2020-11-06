Коронавирус не утихает: Волгоград плюс 73, Волжский плюс 49

Число коронавирусных больных все еще идет на увеличение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус бушует. Ежедневно в Волгоградской области фиксируют больше 200 заболевших. И это лишь те, у кого ковид подтвердил тест. Вот, за последние сутки к 6 ноября положительные результаты пришли у 215-ти пациентов. Больше всего, как обычно, в Волгограде – плюс 73 заболевших. На втором месте Волжский – плюс 49. Третьим сегодня по числу новых ковидных пациентов стал Камышинский район – там диагноз подтвердили у 21 человека.

Большая вспышка коронавируса зафиксирована в Котовском районе – плюс 20 новых случаев. Много болеют в Урюпинском районе (плюс 11 новых ковидных больных) и в Городищенском районе (плюс 8).

Всего в сегодняшней географии коронавируса 18 районов Волгоградской области. Семь новых случаев подтвердил в Светлоярском районе, 6 – в Среднеахтубинском, 5 – в Быковском.

В остальных, правда, по одному-два новых пациента. В том числе по два случая в Котельниковском, Дубовском, Новоаннинском и Николаевском районах. В списке единичных случаев Суровикинский, Жирновский, Октябрьский, Иловлинский, Новониколаевский, Кумылженский и Ленинский районы.

География коронавируса в Волгоградской области на 6 ноября 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Едва школьники вышли с каникул опять много фиксируют заболевших детей. К 6 ноября положительный тест на ковид получили 32 ребенка. В том числе два младенца первого года жизни, два малыша детсадовского возраста, 12 школьников (от 7 до 14 лет) и 16 подростков (от 15 до 17 лет). При этом надо сказать, что пожилых людей в числе новых пациентов стало меньше – на сегодняшний день таких 31 человек.