Опубликовали список заболеваний, с которыми волгоградцы должны работать удаленно

Волгоградцы с хроническими заболеваниями должны работать из дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Согласно последнему приказу губернатора Волгоградской области из-за разбушевавшегося коронавируса все местные работодатели обязаны перевести сотрудников, которые имеют хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Правда, не всех, а лишь тех, у кого имеются опасные для ковида болезни. Сегодня облздрав опубликовал список заболеваний, которые попадают в этот перечень.
Итак, на «удаленку» должны отправить:
- всех беременных и женщин послеродового периода,
- всех лиц с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет или ожирение),
- лиц с болезнями органов дыхания (астма, бронхоэктатическая болезнь),
- с болезнями мочеполовой системы (гломерулярные заболевания, хроническая болезнь почек, нефротический синдром),
- имеющих болезни костномышечной системы (васкулиты, ревматоидный артрит, системная красная волчанка)
- людей, имеющих заболевания системы кровообращения (все формы легочно-сердечной недостаточности, стенокардия, острый инфаркт миокарда, формы острой ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность, цереброваскулярные болезни),
- всех, у кого имеются новообразования (лейкозы, лимфомы)
- тех, кто имеет трансплантированные органы,
а также людей с нарушениями иммунной системы.