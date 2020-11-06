Опубликовали список заболеваний, с которыми волгоградцы должны работать удаленно

Волгоградцы с хроническими заболеваниями должны работать из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно последнему приказу губернатора Волгоградской области из-за разбушевавшегося коронавируса все местные работодатели обязаны перевести сотрудников, которые имеют хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Правда, не всех, а лишь тех, у кого имеются опасные для ковида болезни. Сегодня облздрав опубликовал список заболеваний, которые попадают в этот перечень.

Итак, на «удаленку» должны отправить:

- всех беременных и женщин послеродового периода,

- всех лиц с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет или ожирение),

- лиц с болезнями органов дыхания (астма, бронхоэктатическая болезнь),

- с болезнями мочеполовой системы (гломерулярные заболевания, хроническая болезнь почек, нефротический синдром),

- имеющих болезни костномышечной системы (васкулиты, ревматоидный артрит, системная красная волчанка)

- людей, имеющих заболевания системы кровообращения (все формы легочно-сердечной недостаточности, стенокардия, острый инфаркт миокарда, формы острой ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность, цереброваскулярные болезни),

- всех, у кого имеются новообразования (лейкозы, лимфомы)

- тех, кто имеет трансплантированные органы,

а также людей с нарушениями иммунной системы.