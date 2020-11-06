Стало известно, сколько волгоградцы будут платить за детсад в 2021 году

Тарифы, надо сказать, поднимут немного и не для всех. Фото: Евгения ГУСЕВА

С нового года волгоградцам, которые воспитывают детей детсадовского возраста, придется затянуть пояса – плата за детский садик вырастет. Правда, чиновники успокаивают: поднимется тариф немного. Во сколько же будет обходится родителям пребывание детей в детсаду в 2021 году?

Сегодня, 6 ноября, на сайте администрации региона появился приказ комитета образования, науки и молодежной политики, которым установили предельные (максимальные расценки), которые могут взимать с родителей в каждом муниципальном образовании региона. Размер платы варьируется от времени пребывания ребенка в детсаду и от его возраста.

Так, для Волгограда самой дорогой будет плата за детсад с круглосуточным пребыванием детей. Максимальная плата (исходя из 23 рабочий дней в месяце) составит 3 тысячи 154 рубля.

Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет при условии пребывания в детсаду Волгограда в течение 8-10 часов максимальная плата будет составлять 2 тысячи рублей (за 23 рабочих дня). При условии нахождения ребенка с воспитателем 10,5-12 часов – 2,7 тысяч рублей.

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2,5 и 3,3 тысячи рублей соответственно.

Для жителей Волжского максимальная плата за детсад будет в 2021 году составлять 2,451 тысячи рублей.

Дешевле всего детский садик обходится жителям Чернышковского района – 1,365 тысячи рублей.